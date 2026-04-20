Австрия пытается привлечь больше женщин к военной службе

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрия продвигает службу в армии среди женщин и заявляет, что военная карьера больше не является исключительно мужской сферой.

В рекламных материалах делается акцент на равных возможностях.

Доля женщин в Вооруженных силах Австрии составляет около шести процентов, и власти стремятся увеличить этот показатель.

ВЕНА, 20 апр — РИА Новости. Австрия продвигает службу в армии среди женщин и заявляет, что военная карьера больше не является исключительно мужской сферой, выяснило РИА Новости, изучив материалы, опубликованные на ресурсах Вооруженных сил Австрии, и особенности пиар-кампании.

"Мужская сфера? Вовсе нет!" — говорится в рекламном тексте австрийской армии. В материалах подчеркивается, что женщины уже представлены почти во всех областях этой "бывшей мужской сферы": они летают на вертолетах, прыгают с самолетов, управляют танками и командуют подразделениями.

При этом армия делает акцент на равных возможностях. "При наличии соответствующей подготовки ты можешь выполнять все функции, которые у нас выполняют и мужчины. Будешь ли ты профессиональной военнослужащей или служить в резерве — зависит от твоих интересов. А если военная форма не совсем твое, ты можешь сделать карьеру и как гражданский сотрудник", — отмечается в материалах. Особенно подчеркивается, что взамен женщины получат от армии "то, что могут гарантировать не все работодатели в Австрии: одинаковое обучение, равные карьерные возможности и такую же зарплату, как у твоих коллег-мужчин".

В материалах также указывается, что с 2023 года для женщин появилась возможность пройти добровольную базовую военную службу, которая позволяет получить первичный опыт без обязательства строить военную карьеру. При этом в целом женщины могут служить в Вооруженных силах Австрии с 1998 года. Доля женщин там в настоящий момент остается относительно низкой и составляет около шести процентов (по данным СМИ, в стране сегодня служат чуть более 800 женщин), в связи с чем власти стремятся увеличить этот показатель.

В рекламных материалах армия также использует слоганы, подчеркивающие индивидуальный подход и разнообразие карьерных возможностей, службу, в частности, описывают словами "настолько разнообразная, как ты сама".

Отмечается, что военная карьера начинается с добровольной подачи заявки на прохождение подготовки, которую можно оформить уже с 17 лет с согласия родителей. Среди доступных вариантов — добровольная базовая служба, подготовка по офицерской и сержантской линии, а также гражданская карьера в структурах армии. После принятия решения о службе кандидаты проходят несколько этапов, включая базовую подготовку и дальнейшее обучение в зависимости от выбранного направления.