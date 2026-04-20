Рейтинг@Mail.ru
В АТОР дали рекомендации российским туристам, находящимся в Японии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 20.04.2026 (обновлено: 13:10 20.04.2026)
В АТОР дали рекомендации российским туристам, находящимся в Японии

© REUTERS / Issei Kato — Предупреждение о цунами, выпущенное Японским метеорологическим агентством
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует туристам, находящимся в Японии, где объявили угрозу цунами после землетрясения, следовать указаниям местных властей и отелей.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Японии, где объявлена угроза цунами после землетрясения, следовать указаниям местных властей и отелей, а также отслеживать официальные уведомления, говорится в сообщении ассоциации.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.
Ранее вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил РИА Новости, что организованных и самостоятельных российских туристов в настоящее время нет вблизи пляжей Японии.
"Рекомендации туристам: следовать указаниям местных властей и отелей, отслеживать официальные уведомления (Japan Meteorological Agency)", - говорится в сообщении АТОР.
В туроператоре Corona Travel, на который ссылаются в АТОР, подчеркнули, что на текущий момент ситуация не оказывает существенного влияния на туристический поток в Японию и не затрагивает ключевые экскурсионные маршруты. Указывается также, что оснований для отмены и корректировки стандартных программ нет.
В АТОР обратили внимание на то, что ограничения носят локальный характер и касаются прибрежных зон северо-востока страны. Так, в отдельных районах временно приостанавливается транспорт (например, часть скоростных поездов на севере).
"Власти Японии традиционно действуют максимально оперативно: система оповещения и эвакуации работает эффективно", - заключили там.
ЯпонияХонсю (остров)Алексан МкртчянАссоциация туроператоров России (АТОР)Альянс туристических агентств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала