В АТОР дали рекомендации российским туристам, находящимся в Японии

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Японии, где объявлена угроза цунами после землетрясения, следовать указаниям местных властей и отелей, а также отслеживать официальные уведомления, говорится в сообщении ассоциации.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю Тихом океане в районе префектур Аомори Иватэ . Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии . Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.

В туроператоре Corona Travel, на который ссылаются в АТОР, подчеркнули, что на текущий момент ситуация не оказывает существенного влияния на туристический поток в Японию и не затрагивает ключевые экскурсионные маршруты. Указывается также, что оснований для отмены и корректировки стандартных программ нет.

В АТОР обратили внимание на то, что ограничения носят локальный характер и касаются прибрежных зон северо-востока страны. Так, в отдельных районах временно приостанавливается транспорт (например, часть скоростных поездов на севере).