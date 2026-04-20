В АТОР дали рекомендации российским туристам, находящимся в Японии

- Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует туристам, находящимся в Японии, где объявили угрозу цунами после землетрясения, следовать указаниям местных властей и отелей.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Японии, где объявлена угроза цунами после землетрясения, следовать указаниям местных властей и отелей, а также отслеживать официальные уведомления, говорится в сообщении ассоциации.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.
Ранее вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил РИА Новости, что организованных и самостоятельных российских туристов в настоящее время нет вблизи пляжей Японии.
"Рекомендации туристам: следовать указаниям местных властей и отелей, отслеживать официальные уведомления (Japan Meteorological Agency)", - говорится в сообщении АТОР.
В туроператоре Corona Travel, на который ссылаются в АТОР, подчеркнули, что на текущий момент ситуация не оказывает существенного влияния на туристический поток в Японию и не затрагивает ключевые экскурсионные маршруты. Указывается также, что оснований для отмены и корректировки стандартных программ нет.
В АТОР обратили внимание на то, что ограничения носят локальный характер и касаются прибрежных зон северо-востока страны. Так, в отдельных районах временно приостанавливается транспорт (например, часть скоростных поездов на севере).
"Власти Японии традиционно действуют максимально оперативно: система оповещения и эвакуации работает эффективно", - заключили там.
