При массированной атаке БПЛА на Туапсе погиб человек
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 20.04.2026 (обновлено: 09:32 20.04.2026)
При массированной атаке БПЛА на Туапсе погиб человек

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При массированной атаке украинских беспилотников на Туапсе погиб человек.
  • Еще один мужчина получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
  • В морском порту вспыхнул пожар.
  • В нескольких зданиях, включая школу и детский сад, выбило стекла.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. При массированной атаке дронов ВСУ на Туапсе погиб человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"По предварительной информации, погиб один мужчина. <...> Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — написал он в канале на платформе МAX.

В одном из морских портов вспыхнул пожар. В некоторых зданиях выбило стекла, в том числе в школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме.
На местах падения обломков работают специалисты.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
