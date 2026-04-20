При массированной атаке БПЛА на Туапсе погиб человек

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. При массированной атаке дронов ВСУ на Туапсе погиб человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"По предварительной информации, погиб один мужчина. <...> Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — написал он в канале на платформе МAX.
В одном из морских портов вспыхнул пожар. В некоторых зданиях выбило стекла, в том числе в школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме.
На местах падения обломков работают специалисты.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
