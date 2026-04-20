Аракчи заявил, что противоречивые позиции США несовместимы с дипломатией

ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Беззаконные действия и противоречивые позиции США в отношении Ирана, в том числе их агрессивные меры против иранских торговых судов, "несовместимы с дипломатией", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.