Аракчи заявил, что противоречивые позиции США несовместимы с дипломатией - РИА Новости, 20.04.2026
22:07 20.04.2026 (обновлено: 22:09 20.04.2026)
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что противоречивые позиции и агрессивные меры США против иранских торговых судов несовместимы с дипломатией.
  • Тегеран будет следить за действиями Вашингтона и примет соответствующее решение для защиты своих интересов и национальной безопасности.
ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Беззаконные действия и противоречивые позиции США в отношении Ирана, в том числе их агрессивные меры против иранских торговых судов, "несовместимы с дипломатией", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Незаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с дипломатическими принципами. Иран будет следить за действиями США и примет соответствующее решение для защиты своих интересов и национальной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
