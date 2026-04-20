21:50 20.04.2026 (обновлено: 22:34 20.04.2026)
Аракчи: нападения на иранские суда Вашингтоном препятствуют переговорам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
  • Нарушения перемирия и нападения на иранские торговые суда со стороны США препятствуют переговорам между Ираном и США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
  • Тегеран примет решение о дальнейших действиях после рассмотрения всех аспектов текущей ситуации.
ТЕГЕРАН, 20 апр — РИА Новости. Нарушения перемирия Вашингтоном, в том числе нападения на иранские торговые суда, препятствуют продолжению переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.
"Глава МИД Ирана <…> назвал провокационные действия и такие продолжающиеся нарушения перемирия со стороны США, как нападения на иранские торговые суда, а также противоречивую позицию и угрожающую риторику Вашингтона в отношении Ирана ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса с США", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Аракчи также добавил, что Тегеран примет решение о дальнейших действиях после того, как рассмотрит все аспекты текущей ситуации.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
