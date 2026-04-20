Тим Кук покинет пост гендиректора Apple

- Джон Тернус назначен новым генеральным директором компании Apple с 1 сентября 2026 года.
- Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Компания Apple объявила о назначении нынешнего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения устройств Джона Тернуса новым генеральным директором с 1 сентября, тогда как Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
Ранее Тернус, который присоединился к компании в 2001 году, представлял iPhone Air, который стал первым новым iPhone за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, указывается в материале.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.