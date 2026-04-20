Тим Кук покинет пост гендиректора Apple - РИА Новости, 21.04.2026
23:50 20.04.2026 (обновлено: 00:02 21.04.2026)
Тим Кук покинет пост гендиректора Apple

Тим Кук покинет пост гендиректора Apple, его место займет Джон Тернус

© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Тернус назначен новым генеральным директором компании Apple с 1 сентября 2026 года.
  • Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Компания Apple объявила о назначении нынешнего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения устройств Джона Тернуса новым генеральным директором с 1 сентября, тогда как Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
"Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров, а Джон Тернус вступит в должность генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года", - говорится в пресс-релизе техногиганта.
Генеральный директор Apple Тим Кук - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
25 февраля, 18:47
Ранее Тернус, который присоединился к компании в 2001 году, представлял iPhone Air, который стал первым новым iPhone за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, указывается в материале.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Apple продлила в России действие как минимум десяти товарных знаков
Вчера, 07:59
 
