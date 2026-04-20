07:59 20.04.2026
Apple продлила в России действие как минимум десяти товарных знаков

© AP Photo / Ng Han Guan — Логотип Apple
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская корпорация Apple продлила действие как минимум десяти товарных знаков в России.
  • Срок действия знаков ICLOUD, APPLE, macOS и других должен был истечь в 2026 году, но Роспатент удовлетворил заявление Apple и продлил его до 2036 года.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американская корпорация Apple продлила действие как минимум десяти товарных знаков, среди них также логотип в виде откусанного яблока, оформленный разными типами штриховок, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, действие исключительного права на знаки ICLOUD и iCloud должен истечь в июне 2026 года, на логотип в виде откусанного яблока, товарный знак и APPLE - в июле 2026 года, на знаки macOS, макОС, MACOS и Made for Apple Watch - в августе 2026 года, а на изображение колец активности и товарный знак iPhone - в сентябре 2026 года.
Магазин одежды Max Mara в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Max Mara зарегистрировала товарный знак в России
07:32
Корпорация подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения всех десяти знаков. Ведомство приняло решение, удовлетворив заявление Apple и продлив действие знаков до 2036 года соответственно.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона
30 марта, 11:37
 
