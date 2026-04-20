Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учить операторов БПЛА в АПК
Нижегородская область
 
16:49 20.04.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учить операторов БПЛА в АПК

В Нижегородской области предложили обучать беспилотников для сельского хозяйства

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о необходимости целевого обучения операторов беспилотников для сельского хозяйства, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Вопросы развития агропромышленного комплекса как гарантии продовольственной безопасности и повышения качества жизни граждан стали одной из главных тем обсуждения на заседание Совета законодателей в Йошкар-Оле.
"Мы постоянно занимаемся вопросами поддержки села. Благодаря инициативам Совета законодателей ПФО за последние два года удалось внести важные изменения в федеральное законодательство: льготную сельскую ипотеку теперь можно получить не только на готовый дом, но и на строительство своими силами, а муниципалитеты получили право приобретать жильё по программе комплексного развития сельских территорий у индивидуальных предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Люлина.
Отмечается, что в Нижегородской области ключевым элементом стратегии региона стало развитие кадрового потенциала: региональный закон предусматривает для молодых специалистов, трудоустроившихся на селе, единовременные пособия до 500 тысяч рублей, ежемесячные выплаты до 8 тысяч рублей и компенсацию затрат на улучшение жилищных условий до 2 миллионов рублей. С 2019 года этими мерами воспользовались более 1200 человек. Кроме того, в регионе активно создаются агротехнологические классы в школах и модернизируются профильные учебные заведения в рамках проекта "Профессионалитет".
"На заседании мы обсуждали самые актуальные темы. Например, опыт Башкирии по химической обработке угодий с помощью беспилотников – это перспективное направление. Считаем необходимым ввести целевое обучение операторов БПЛА для сельского хозяйства. Остра проблема кадров и в ветеринарии: предлагаем запустить для молодых ветеринарных специалистов из госклиник федеральные выплаты по аналогии с программой "Земский доктор", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он также отметил, что важно расширять на всю страну создание агроагрегаторов. В Нижегородской области недавно открылись первые два таких центра. Необходимо создать федеральный реестр агроагрегаторов и типовой договор их работы с торговыми сетями, чтобы фермерская продукция гарантированно попадала на прилавки.
По итогам заседания Совет законодателей ПФО принял ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее развитие АПК. В их числе обращение к правительству РФ с предложением ввести повышающий коэффициент при распределении субсидий для регионов нечерноземной зоны, увеличить стоимость гектара культуртехнических работ по программе мелиорации, чтобы ввести в оборот заросшие земли сельхозназначения, расширить господдержку ветеринарных врачей, работающих в государственных ветклиниках.
Также предложено ускорить принятие федерального закона об упрощенном изменении целевого назначения земель для развития сельского туризма и рассмотреть возможность создания единого официального реестра агроагрегаторов.
Кроме того, среди предложений – субсидии на лизинг отечественной техники и снижение ставок по кредитам, платы по концессионным соглашениям, налоговые льготы для переработчиков овощей, субсидирование закупки живой птицы у фермерских хозяйств, разработка дополнительных мер господдержки для молодых специалистов на селе со средним и высшим образованием, региональных программ, направленных на обеспечение молочной продукцией школ и детсадов, возрождение молочных кухонь для детей.
