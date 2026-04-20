Рейтинг@Mail.ru
"Алроса" предупредила о возможном дефиците алмазов на рынке к концу года - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 20.04.2026 (обновлено: 12:30 20.04.2026)
"Алроса" предупредила о возможном дефиците алмазов на рынке к концу года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Коллекция ALROSA Diamond Exclusive
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов карат в год.
  • В конце 2026 года на алмазном рынке возможен дефицит камней.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В конце года мировому рынку алмазов грозит дефицит из-за истощения запасов у огранщиков и продавцов, заявил РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
"Ежегодно 15-20 миллионов карат уходит с мирового рынка из запасов, сформированных у огранщиков и продавцов в 2022-2023 годах. В этом году рынок, возможно, столкнется с дефицитом предложения. По крупным алмазам и бриллиантам уже видно восстановление цен, по средним и мелким наблюдается разнонаправленная динамика. Дефицит по всем драгоценным камням вероятен в конце этого года", — сказал он.
По мнению собеседника агентства, в ближайшие два-три года цены на природные алмазы могут вырасти со 110 до примерно 180 долларов за карат.
"Алроса" — мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Предприятия расположены в Якутии и Архангельской области. По итогам прошлого года добыча компании сократилась на 10 процентов, до 29,8 миллиона карат. В этом году "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов карат.
ЭкономикаАрхангельская областьАлроса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала