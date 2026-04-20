"Алроса" предупредила о возможном дефиците алмазов на рынке к концу года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В конце года мировому рынку алмазов грозит дефицит из-за истощения запасов у огранщиков и продавцов, заявил РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
"Ежегодно 15-20 миллионов карат уходит с мирового рынка из запасов, сформированных у огранщиков и продавцов в 2022-2023 годах. В этом году рынок, возможно, столкнется с дефицитом предложения. По крупным алмазам и бриллиантам уже видно восстановление цен, по средним и мелким наблюдается разнонаправленная динамика. Дефицит по всем драгоценным камням вероятен в конце этого года", — сказал он.
По мнению собеседника агентства, в ближайшие два-три года цены на природные алмазы могут вырасти со 110 до примерно 180 долларов за карат.
"Алроса" — мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Предприятия расположены в Якутии и Архангельской области. По итогам прошлого года добыча компании сократилась на 10 процентов, до 29,8 миллиона карат. В этом году "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов карат.
