Дроны ВСУ атаковали Энергодар.

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и повреждений на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

"Противник сегодня предпринял попытку атаковать город дронами. Работает РЭБ и мобильные огневые группы", - сказал Пухов агентству.