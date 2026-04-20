Дроны ВСУ атаковали Энергодар.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и повреждений на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Противник сегодня предпринял попытку атаковать город дронами. Работает РЭБ и мобильные огневые группы", - сказал Пухов агентству.
По его словам, пострадавших и повреждений в городе на данный момент нет.