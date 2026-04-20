Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировали

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии нештатных ситуаций после землетрясения не зафиксировано, сообщило агентство Киодо с ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Объявлена эвакуация по крайней мере для 20 тысяч человек в префектуре Иватэ.