Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировали - РИА Новости, 20.04.2026
12:05 20.04.2026
Киодо: нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима" после землетрясения не зафиксировали

АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии нештатных ситуаций после землетрясения не зафиксировано, сообщило агентство Киодо с ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО.
Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори, где ранее произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.
Объявлена эвакуация по крайней мере для 20 тысяч человек в префектуре Иватэ.
