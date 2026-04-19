Nikon зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака NIS Elements поступила в ведомство в сентябре 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Никон Корпорейшн". Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года.
Nikon Corporation - один из ведущих в мире производителей оптики, фотокамер и оборудования для фото- и видеосъемки. Японская компания была основана в 1917 году.
