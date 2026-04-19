21:31 19.04.2026 (обновлено: 23:25 19.04.2026)
В Германии набросились на Зеленского из-за случившегося на встрече с Мерцем

JW: визит Зеленского в Берлин использовали для милитаризации Германии

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский ездил в Берлин для поддержки милитаристского курса канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Junge Welt.
  • Регулярные поставки оружия со стороны Германии затягивают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского в Берлин была ориентирована не на поиск путей завершения конфликта на Украине, а на поддержку милитаристского курса канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Junge Welt.
"Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики. Страна продолжает перевооружение и усиливает риторику", — отмечается в публикации.
По данным издания, даже требование Зеленского депортировать мужчин призывного возраста из стран ЕС было использовано Мерцем в корыстных целях. Как пишет газета, это было попыткой заручиться поддержкой перед выборами от тех, кто негативно относится к мигрантам.
"Газета "Tagesspiegel" пишет <…>, что "Германия оказывает значительное влияние на течение конфликта". Это утверждение действительно имеет место. Регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав", — резюмируется в материале.
Во вторник в Берлине прошла встреча Зеленского и Мерца рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи канцлер объявил, что страны договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
Помимо этого, во время совместной пресс-конференции Зеленский вновь потребовал принять Украину в Евросоюз. Он подчеркнул, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОМерецФридрих МерцГерманияБерлин (город)Сергей Лавров
 
 
