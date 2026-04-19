В Германии набросились на Зеленского из-за случившегося на встрече с Мерцем

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского в Берлин была ориентирована не на поиск путей завершения конфликта на Украине, а на поддержку милитаристского курса канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Junge Welt.
"Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики. Страна продолжает перевооружение и усиливает риторику", — отмечается в публикации.
"Газета "Tagesspiegel" пишет <…>, что "Германия оказывает значительное влияние на течение конфликта". Это утверждение действительно имеет место. Регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав", — резюмируется в материале.
Во вторник в Берлине прошла встреча Зеленского и Мерца рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи канцлер объявил, что страны договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.