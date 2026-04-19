Зеленский пришел в ярость из-за решения США в отношении России

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 19.04.2026 (обновлено: 14:15 19.04.2026)
Зеленский раскритиковал США за новое ослабление санкций против российской нефти

© REUTERS / Remo CasilliВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский раскритиковал США за ослабление санкций против российской нефти.
  • Минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, которая будет действовать до 16 мая.
  • Ранее Белый дом вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта, лицензия действовала до 11 апреля.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал США за новое ослабление санкций против российской нефти.

"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии <…>" — утверждает он в своем Telegram-канале.
При этом в конце сообщения он еще раз, но на этот раз косвенно, уколол Вашингтон, поблагодарив тех партнеров, кто оказывает давление на Москву.

Накануне Минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Белый дом в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия Минфина США действовала до 11 апреля.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала