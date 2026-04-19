Зеленский пришел в ярость из-за решения США в отношении России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский раскритиковал США за ослабление санкций против российской нефти.
- Минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, которая будет действовать до 16 мая.
- Ранее Белый дом вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта, лицензия действовала до 11 апреля.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал США за новое ослабление санкций против российской нефти.
"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии <…>" — утверждает он в своем Telegram-канале.
При этом в конце сообщения он еще раз, но на этот раз косвенно, уколол Вашингтон, поблагодарив тех партнеров, кто оказывает давление на Москву.
Накануне Минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
Белый дом в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия Минфина США действовала до 11 апреля.
