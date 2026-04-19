01:05 19.04.2026 (обновлено: 01:17 19.04.2026)
Суд в США разрешил продолжить строительство бального зала Белого дома

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд округа Колумбия разрешил возобновить работы по возведению бального зала Белого дома.
  • Апелляционный суд приостановил действие решения суда низшей инстанции, который ранее распорядился остановить наземные работы по возведению бального зала.
  • Апелляционный суд назначил слушания на 5 июня, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли полностью остановить стройку.
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Апелляционный суд округа Колумбия разрешил возобновить работы по возведению бального зала Белого дома, приостановив действие решения суда низшей инстанции, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее американский суд распорядился остановить наземные работы по возведению бального зала Белого дома, разрешив при этом продолжить строительство подземной части комплекса.
"Действие предварительного судебного запрета, вынесенного окружным судом 16 апреля 2026 года, подлежит административной приостановке до дальнейшего распоряжения суда", - говорится в решении апелляционной коллегии.
Апелляционный суд также назначил слушания на 5 июня, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли полностью остановить стройку.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло. Под ним в рамках строительства нового корпуса военные ведут секретные работы, подтвердил ранее Белый дом.
Cтроительство бального зала Белого дома на месте бывшего Восточного крыла - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Трамп заявил, что не перестанет строить бальный зал, несмотря на запрет
1 апреля, 02:03
 
