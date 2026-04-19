Суд в США разрешил продолжить строительство бального зала Белого дома

ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Апелляционный суд округа Колумбия разрешил возобновить работы по возведению бального зала Белого дома, приостановив действие решения суда низшей инстанции, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее американский суд распорядился остановить наземные работы по возведению бального зала Белого дома, разрешив при этом продолжить строительство подземной части комплекса.

"Действие предварительного судебного запрета, вынесенного окружным судом 16 апреля 2026 года, подлежит административной приостановке до дальнейшего распоряжения суда", - говорится в решении апелляционной коллегии.

Апелляционный суд также назначил слушания на 5 июня, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли полностью остановить стройку.