Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Миннесоту" на старте серии

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Денвер Наггетс" дома обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу "Наггетс" со счетом 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 26:25). В составе победителей самым результативным стал Джамал Мюррэй (30 очков), а Никола Йокич оформил трипл-дабл (25 очков + 13 подборов + 11 передач). У "Миннесоты" 22 очка набрал Энтони Эдвардс, а Руди Гобер оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Наггетс". Второй матч пройдет в Денвере в ночь на 21 апреля по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в Западной конференции, а "Миннесота" финишировала шестой.