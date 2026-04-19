Глава Колумбии обвинил ультраправых в США во вмешательстве в выборы
04:45 19.04.2026
Глава Колумбии обвинил ультраправых в США во вмешательстве в выборы

Петро обвинил ультраправых в США и Эквадоре во вмешательстве в выборы в Колумбии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Колумбии Густаво Петро обвинил ультраправые силы в США и Эквадоре, а также бывшего главу Колумбии Альваро Урибе и президента Эквадора Даниэля Нобоа в попытках повлиять на результаты выборов в Колумбии.
  • Петро заявил, что представители колумбийских ультраправых сил координируют действия с зарубежными партнерами и обвиняют прогрессивного кандидата в финансировании со стороны повстанческой Армии национального освобождения (ELN), что, по его словам, является ложью.
  • Густаво Петро обращался к Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в отношениях с Даниэлем Нобоа, но вопрос был передан главе госдепартамента Марко Рубио.
МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро обвинил бывшего главу государства Альваро Урибе, президента Эквадора Даниэля Нобоа и ультраправые силы в США и Эквадоре в попытках повлиять на результаты выборов в стране.
"Нобоа … принимает оппозицию во главе с Урибе, с которой вступает в сговор для вмешательства в выборы", - написал Петро в своем блоге в Х.
По его словам, представители колумбийских ультраправых сил, связанные с убийствами и наркоторговлей, "забивают голову ложью" президентам США и Колумбии и координируют действия с зарубежными партнерами.
"Именно поэтому генеральный прокурор (Колумбии в 2020-2024 годах Франсиско Барбоса - ред.) поехал в Кито, чтобы заявить, что прогрессивный кандидат, находившийся на пороге победы, Андрес Араус, якобы финансировался (колумбийской повстанческой Армией национального освобождения) ELN за неделю до выборов. Это была ложь, но она стоила ему победы, и за это никто не понес ответственности", - добавил колумбийский лидер.
Петро также заявил, что власти Эквадора получили указания от госдепартамента США искать лиц, готовых выдвигать обвинения против него, чтобы обосновать его нахождение в санкционном списке Управление по контролю за иностранными активами OFAC.
Президент добавил, что обращался к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в отношениях с Нобоа, однако этот вопрос был передан главе госдепартамента Марко Рубио.
Первый тур президентских выборов в Колумбии назначен на 31 мая. В случае если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 21 июня.
