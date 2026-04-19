ЕС потребует от Сербии предоставить армию для войны с Россией, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. Евросоюз для вступления Сербии потребует от нее предоставить свою армию и оборонную промышленность для "войны с Россией", как это сделал с Черногорией, заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.