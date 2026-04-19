19:37 19.04.2026
ЕС потребует от Сербии предоставить армию для войны с Россией, заявил Вулин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вулин заявил, что Евросоюз потребует от Сербии предоставить свою армию и оборонную промышленность для "войны с Россией", если страна захочет вступить в ЕС.
  • Он отметил, что так сделала Черногория.
БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. Евросоюз для вступления Сербии потребует от нее предоставить свою армию и оборонную промышленность для "войны с Россией", как это сделал с Черногорией, заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Если идём в ЕС, этот выбор является правом граждан, санкции против РФ - только первый шаг. Их недостаточно, но и свою оборонную промышленность и армию, как это сделала Черногория, придется предоставить в распоряжение для войны с Россией", - цитирует Вулина пресс-служба.
Бывший последовательно главой МО, МВД и контрразведки Сербии политик отметил, что военно-техническое сотрудничество Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово создано Западом, чтобы "быть уверенным, что в походе на Россию у них не было Сербии за спиной".
Сербский премьер Джуро Мацут на Анталийском дипломатическрм форуме подчеркнул, что военный нейтралитет является политикой нынешних властей Сербии и долгосрочной стратегией страны.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года официально передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за год. Фон Бекерат заявил, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также призвал Белград согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, будет политическим решением, но этого пока не произошло.
