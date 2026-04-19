Вучич поздравил Радева с победой его партии на выборах в Болгарии

БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре поздравил экс-президента Болгарии Румена Радева с победой его партии на парламентских выборах в Болгарии и выразил надежду на развитие сотрудничества официального Белграда и Софии.