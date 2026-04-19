Вучич поздравил Радева с победой его партии на выборах в Болгарии - РИА Новости, 20.04.2026
23:59 19.04.2026 (обновлено: 00:00 20.04.2026)
Вучич поздравил Радева с победой его партии на выборах в Болгарии

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
  • Президент Сербии Александр Вучич поздравил экс-президента Болгарии Румена Радева с победой его партии на парламентских выборах в Болгарии.
  • Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева лидирует на парламентских выборах с 37,5% голосов.
  • Вучич выразил надежду на развитие сотрудничества между Сербией и Болгарией.
БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре поздравил экс-президента Болгарии Румена Радева с победой его партии на парламентских выборах в Болгарии и выразил надежду на развитие сотрудничества официального Белграда и Софии.
Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева лидирует на парламентских выборах в стране с 37,5% голосов, следует из данных exit poll компании ⁠Alpha Research.
"Я поздравил Радева с успехом на выборах и победой в Болгарии. Уверен, что эти результаты дадут возможность для укрепления стабильности и прогресса, как и развития сотрудничества Сербии и Болгарии в духе добрососедских отношений и общих интересов. Сербия остается приверженной установлению партнерских отношений и региональной стабильности", - написал Вучич в Instagram *.
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
В миреБолгарияСербияАлександр ВучичРумен РадевБелград (город)
 
 
