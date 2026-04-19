ВСУ экстренно доукомплектовывают подразделения в Волчанском районе

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Командование ВСУ экстренно доукомплектовывает подразделения в Волчанском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что в боевые группы пехотных подразделений ВСУ переводят военнослужащих 164-й радиотехнической бригады, а также солдат из 72-й отдельной механизированной бригады.