ВСУ экстренно доукомплектовывают подразделения в Волчанском районе

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Командование ВСУ экстренно доукомплектовывает подразделения в Волчанском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Харьковской области командование ВСУ экстренно пытается доукомплектовать подразделения, действующие в Волчанском районе", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в боевые группы пехотных подразделений ВСУ переводят военнослужащих 164-й радиотехнической бригады, а также солдат из 72-й отдельной механизированной бригады.