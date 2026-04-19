ВСУ почти 50 раз за сутки атаковали курское приграничье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за прошедшие сутки 48 раз ударили из артиллерии по отселенным приграничным районам Курской области.
- Сбито 54 украинских беспилотника.
- В результате атак пострадали три человека, повреждены дома, два домовладения в селе Ржава уничтожены огнем.
КУРСК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 48 раз ударили из артиллерии по отселенным приграничным районам Курской области, также сбито 54 украинских беспилотника, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 18 апреля до 07.00 19 апреля сбито 54 вражеских беспилотника различного типа. 48 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Губернатор уточнил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Вблизи деревни Сухая Рыльского района пострадали три человека, они доставлены в Курскую областную больницу. Автомобиль посечен осколками. В поселке Крупец повреждена кровля дома. В селе Михайловка в доме выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля... В селе Ржава Глушковского района два домовладения уничтожены огнем", - сообщил он.
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
Вчера, 07:18