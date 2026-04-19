ВСУ почти 50 раз за сутки атаковали курское приграничье

КУРСК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 48 раз ударили из артиллерии по отселенным приграничным районам Курской области, также сбито 54 украинских беспилотника, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.