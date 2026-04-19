В Таганроге из-за ночной атаки ВСУ получили повреждения несколько объектов

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Несколько объектов в Таганроге получили повреждения в результате ночной воздушной атаки ВСУ, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Глава города добавила, что в районе завода имени Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно будет осуществляться по измененной схеме.