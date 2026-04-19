ВСУ взорвали школу во Владимировке, в которую их не пустил директор

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике за то, что директор отказала им в ней расположиться, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Шевченко.
По его словам, военные пришли в школу к директору и начали просить, чтобы она пустила их жить туда.
"Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили", – сказал Шевченко.
Как позже выяснилось, школа подверглась ракетному обстрелу боеприпасами французского производства.
Минобороны сообщило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области
18 апреля, 21:11