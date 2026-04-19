ВСУ фактически уничтожили школы и детсады в Алешках, заявил Сальдо

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ, нанося регулярные удары по гражданской инфраструктуре в херсонском прифронтовом городе Алешки, фактически уничтожили все школы и детские сады, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Они (ВСУ - ред.) фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице. Тем не менее, все равно жизнь (в городе) продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся", - сказал Сальдо.
Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, неподалеку от разрушенного Антоновского моста и всего в нескольких километрах от города Херсона. Населенный пункт подвергается ежедневным обстрелам со стороны Вооруженных формирований Украины.