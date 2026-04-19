МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Школа ответственного хозяина" открылась на ВДНХ в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"На ВДНХ открылась "Школа ответственного хозяина". Первая лекция сегодня прошла в Музее городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.

На лекции волонтер городского приюта и зоозащитник Анастасия Недопекина рассказала, как заботятся о бездомных животных в Москве и регионах, чем удобен новый сервис "Моспитомец" на mos.ru, поделилась своим волонтерским опытом и ответила на вопросы слушателей.

"Спасибо всем, кто посвятил этот день заботе о животных", - подчеркивается в сообщении.