14:58 19.04.2026 (обновлено: 14:26 20.04.2026)
"Школа ответственного хозяина" открылась на ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Здание музея комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Здание музея комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Школа ответственного хозяина" открылась на ВДНХ в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"На ВДНХ открылась "Школа ответственного хозяина". Первая лекция сегодня прошла в Музее городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
На лекции волонтер городского приюта и зоозащитник Анастасия Недопекина рассказала, как заботятся о бездомных животных в Москве и регионах, чем удобен новый сервис "Моспитомец" на mos.ru, поделилась своим волонтерским опытом и ответила на вопросы слушателей.
"Спасибо всем, кто посвятил этот день заботе о животных", - подчеркивается в сообщении.
Следующая лекция пройдет 26 апреля в 13.00 в Музее городского хозяйства Москвы - павильон №5 ВДНХ. На ней специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут, как подготовить дом к появлению питомца и пройти собеседование в приюте.
 
