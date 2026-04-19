Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолц
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 19.04.2026 (обновлено: 17:33 19.04.2026)
США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолц

© AP Photo / Jacquelyn MartinПостоянный представитель США при ООН Майк Уолц
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Ирана.
  • Штаты могли бы с относительной легкостью уничтожить инфраструктуру Тегерана, добавил он.
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Ирана, включая уничтожение его инфраструктуры.
"В отличие от своего предшественника, президент (США Дональд - ред.) Трамп не исключает какие-либо варианты публично и не говорит нашим противникам, чего он не собирается делать. Так что все варианты остаются на столе. Мы могли бы с относительной легкостью уничтожить инфраструктуру (Ирана - ред.)", - сказал Уолтц каналу ABC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала