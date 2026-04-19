США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолц

ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Ирана, включая уничтожение его инфраструктуры.
"В отличие от своего предшественника, президент (США Дональд - ред.) Трамп не исключает какие-либо варианты публично и не говорит нашим противникам, чего он не собирается делать. Так что все варианты остаются на столе. Мы могли бы с относительной легкостью уничтожить инфраструктуру (Ирана - ред.)", - сказал Уолтц каналу ABC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.