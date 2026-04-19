Переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, заявил Уолтц

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждает, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа.
"Я не буду вдаваться в детали текущих переговоров, которые возобновятся в течение ближайших 24 часов", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, комментируя обсуждения между сторонами.