Переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, заявил Уолтц
17:51 19.04.2026 (обновлено: 18:23 19.04.2026)
Переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, заявил Уолтц

Уолтц: переговоры США и Ирана будут возобновлены в ближайшие сутки

  • Американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа.
  • Уолтц отказался отвечать на вопрос, согласился ли Иран передать США свои запасы обогащенного урана.
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждает, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа.
"Я не буду вдаваться в детали текущих переговоров, которые возобновятся в течение ближайших 24 часов", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, комментируя обсуждения между сторонами.
Уолтц также отказался ответить на вопрос, согласился ли Иран передать США свои запасы обогащенного урана, как того требует американская администрация.
