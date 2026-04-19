Премьер Украины утверждает, что МВФ с пониманием отнесся к вопросу НДС
22:22 19.04.2026 (обновлено: 22:28 19.04.2026)
Премьер Украины утверждает, что МВФ с пониманием отнесся к вопросу НДС

Свириденко: МВФ с пониманием отнесся к вопросу введения НДС для ФОП

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
  • Премьер Украины Юлия Свириденко утверждает, что МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения НДС для физлиц-предпринимателей.
  • Киев будет прорабатывать альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко утверждает, что международный валютный фонд (МВФ) "с пониманием" отнесся к чувствительности вопроса введения НДС для физлиц-предпринимателей в стране, будет работать над альтернативными мерами для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.
В марте минфин страны заявил, что подготовил законопроект об изменениях в налоговый кодекс. Он, в частности, предусматривал введение НДС для физлиц-предпринимателей.
"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФОП — как для общества, так и для парламента. Во время весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, будут прорабатываться другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год. При этом депутат Рады Ярослав Железняк считает, что вопрос не сняли, а отложили.
"Надо дождаться, что именно в качестве компенсатора на 2027-й предложит правительство… Надо в июле увидеть обновленный текст меморандума (с МВФ – ред.). Но что точно умеет наша власть, так героически решать не до конца проблемы, которые сами же героически и создали", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
