Премьер Украины утверждает, что МВФ с пониманием отнесся к вопросу НДС

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко утверждает, что международный валютный фонд (МВФ) "с пониманием" отнесся к чувствительности вопроса введения НДС для физлиц-предпринимателей в стране, будет работать над альтернативными мерами для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.

В марте минфин страны заявил, что подготовил законопроект об изменениях в налоговый кодекс. Он, в частности, предусматривал введение НДС для физлиц-предпринимателей.

МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФОП — как для общества, так и для парламента. Во время весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея", - написала Свириденко в своем Telegram-канале

По ее словам, будут прорабатываться другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год. При этом депутат Рады Ярослав Железняк считает, что вопрос не сняли, а отложили.

"Надо дождаться, что именно в качестве компенсатора на 2027-й предложит правительство… Надо в июле увидеть обновленный текст меморандума (с МВФ – ред.). Но что точно умеет наша власть, так героически решать не до конца проблемы, которые сами же героически и создали", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).