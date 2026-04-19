Глава МВД Украины выступил за разрешение гражданам носить оружие

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после инцидента со стрельбой в Киеве, при котором погибли шесть человек, высказался в поддержку права граждан на огнестрельное оружие.

"О предоставлении права на огнестрельное оружие, включая короткоствольное, гражданским гражданам. Полагаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту… В ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", - написал Клименко в своем Telegram-канале.

Еще в 2022 году в украинский парламент был внесен законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. В пояснительной записке к нему говорилось, на Украине в обороте находится до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Поэтому основная цель законопроекта – закрепление основных прав и обязанностей по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. Документ до сих пор не был принят Радой.