Глава МВД Украины выступил за разрешение гражданам носить оружие - РИА Новости, 19.04.2026
15:37 19.04.2026
Глава МВД Украины выступил за разрешение гражданам носить огнестрельное оружие

© РИА Новости / Стрингер | Машина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после инцидента со стрельбой в Киеве, при котором погибли шесть человек, высказался в поддержку права граждан на огнестрельное оружие.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации украинских СМИ им оказался бывший украинский военный Дмитрий Васильченков. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 были ранены.
"О предоставлении права на огнестрельное оружие, включая короткоствольное, гражданским гражданам. Полагаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту… В ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Еще в 2022 году в украинский парламент был внесен законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. В пояснительной записке к нему говорилось, на Украине в обороте находится до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Поэтому основная цель законопроекта – закрепление основных прав и обязанностей по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов. Документ до сих пор не был принят Радой.
