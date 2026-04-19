На Украине задержали водителя, провезшего сотрудника военкомата на капоте

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция задержала водителя автомобиля в Кировограде (украинское название – Кропивницкий), который несколько кварталов провез сотрудника военкомата на капоте автомобиля, сообщила спикер областной прокуратуры Яна Шасс украинскому телеканалу "Общественное".

"Военнослужащий (военкомата – ред.) вместе с правоохранителями остановил автомобиль для проверки документов. Водитель отказался их предоставить, после чего привел автомобиль в движение, когда военнослужащий находился перед машиной. В результате этого мужчина оказался на капоте автомобиля", - сообщила Шасс телеканалу.

Как сообщает "Общественное", водитель провез сотрудника военкомата на капоте своего автомобиля несколько кварталов. Впоследствии тот упал на дорогу и получил травмы. Инцидент произошел 17 апреля рядом с одной из АЗС города. Телеканал на своем сайте также опубликовал видео инцидента.

Водителю автомобиля предъявлено обвинение по уголовной статье об угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.