На Украине задержали водителя, провезшего сотрудника военкомата на капоте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировограде (Кропивницком) водитель провез сотрудника военкомата на капоте автомобиля несколько кварталов.
- Водителю предъявили обвинение по уголовной статье об угрозе или насилии в отношении должностного лица.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция задержала водителя автомобиля в Кировограде (украинское название – Кропивницкий), который несколько кварталов провез сотрудника военкомата на капоте автомобиля, сообщила спикер областной прокуратуры Яна Шасс украинскому телеканалу "Общественное".
"Военнослужащий (военкомата – ред.) вместе с правоохранителями остановил автомобиль для проверки документов. Водитель отказался их предоставить, после чего привел автомобиль в движение, когда военнослужащий находился перед машиной. В результате этого мужчина оказался на капоте автомобиля", - сообщила Шасс телеканалу.
Как сообщает "Общественное", водитель провез сотрудника военкомата на капоте своего автомобиля несколько кварталов. Впоследствии тот упал на дорогу и получил травмы. Инцидент произошел 17 апреля рядом с одной из АЗС города. Телеканал на своем сайте также опубликовал видео инцидента.
Водителю автомобиля предъявлено обвинение по уголовной статье об угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
