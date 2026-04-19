На Украине выступили с внезапным заявлением после произошедшего в Киеве

По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на компромисс, чтобы достичь мира как можно скорее.

"На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растет с каждым днем", — говорится в публикации.



Так она прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации. В одном из городов сотрудники ТЦК попытались вытащить мужчину из его автомобиля — он попробовал уехать от них, но врезался в другую машину, а один из сотрудников ТЦК несколько раз выстрелил ему вслед.



В интернете широко распространены видео жестких действий представителей украинских военкоматов. На записях видно, как они увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.