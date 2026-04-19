Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает инцидент со стрельбой, устроенной сотрудниками ТЦК по автомобилю в Киеве, признаком деградации режима Владимира Зеленского.

Соскин считает, что сотрудники ТЦК упиваются своей безнаказанностью и поэтому решились на преступление в украинской столице, не боясь наказания.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Инцидент со стрельбой, устроенной сотрудниками ТЦК по автомобилю в Киеве, может считаться признаком деградации режима Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве ! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского ? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают", — возмутился он.

По словам эксперта, сотрудники ТЦК упиваются своей безнаказанностью и поэтому решились на преступление в украинской столице, не боясь наказания.

"Вместо того, чтобы заниматься поддержкой ВСУ , ТЦК только сокращают потенциальных солдат. Удивительно", — добавил Соскин

В субботу агентство УНИАН сообщило, что сотрудники ТЦК в Киеве открыли огонь по автомобилю гражданских во время силовой мобилизации.

В военкомате утверждают, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов. Водитель отказался выполнять требования и попытался скрыться, при этом якобы повредил служебный транспорт и наехал на ногу одному из военнослужащих.