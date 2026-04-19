В Туапсе ликвидировали возгорание в морском терминале

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Возгорание в морском терминале в Туапсе ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. В тушении было задействовано свыше 150 человек и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
