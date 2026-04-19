В Ростове-на-Дону тигр выскочил с арены цирка
17:10 19.04.2026 (обновлено: 19:06 19.04.2026)
В Ростове-на-Дону тигр выскочил с арены цирка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону.
  • Информации о пострадавших нет, зрителей после инцидента вывели из зала.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул с арены во время выступления в цирке, пишет 161.ru.
"В момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. От зрителей арену отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды", — говорится в публикации.
Информации о пострадавших нет, зрителей после инцидента вывели из зала, отметило издание.
Тигра быстро поймали, рассказали РИА Новости в региональном главке МВД, уточнив, что никто не пострадал. Полиция проводит проверку сообщений СМИ, заявлений она пока не получала.
Сотрудники цирка отказались комментировать происшествие.
Рысь на территории детского лагеря под Уфой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Башкирии рысь напала на ребенка
12 января, 12:19
 
