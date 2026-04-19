В Ростове-на-Дону тигр выскочил с арены цирка

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул с арены во время выступления в цирке, пишет 161.ru.
"В момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. От зрителей арену отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды", — говорится в публикации.
© Кадр видео из соцсетей
Информации о пострадавших нет, зрителей после инцидента вывели из зала, отметило издание.
Тигра быстро поймали, рассказали РИА Новости в региональном главке МВД, уточнив, что никто не пострадал. Полиция проводит проверку сообщений СМИ, заявлений она пока не получала.
Сотрудники цирка отказались комментировать происшествие.
