США перехватили судно под флагом Ирана в Оманском заливе, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что вооруженные силы США захватили в Оманском заливе грузовой корабль, шедший под флагом Ирана и якобы пытавшийся прорвать американскую блокаду.
"Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил TOUSKA в Оманском заливе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как заявил американский лидер, эсминец приказал грузовому кораблю остановиться. После того, как иранский экипаж отказался это сделать, эсминец пробил дыру в машинном отделении судна.
"Сейчас судно находится под контролем морской пехоты США. Touska находится под санкциями министерства финансов США из-за предыдущей незаконной деятельности. Судно под нашим полным контролем, и мы проверяем, что находится на борту", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.