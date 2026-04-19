Глава МИД Франции счел неприемлемыми слова Трампа про папу римского - РИА Новости, 19.04.2026
20:53 19.04.2026 (обновлено: 21:30 19.04.2026)
Глава МИД Франции счел неприемлемыми слова Трампа про папу римского

© REUTERS / Issei Kato — Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
  • Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал неприемлемыми словесные выпады президента США Дональда Трампа в сторону папы римского Льва XIV.
  • Политик не понимает заявления главы Белого дома, поскольку миссия понтифика – призывать к миру и братству повсюду и при любых обстоятельствах.
ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал неприемлемыми словесные выпады президента США Дональда Трампа в сторону папы Римского Льва XIV.
"Я не понимаю их (эти заявления – ред.) и не считаю, что они приемлемы, поскольку миссия понтифика – призывать к миру и братству повсюду и при любых обстоятельствах", - сказал он в эфире радиостанции Radio J.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране, в частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. Трамп ранее обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против войны.
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, Папа Римский, МИД Франции, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
