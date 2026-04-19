Большинство американцев не одобряют действия Трампа, пишут СМИ

- Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составляет 37%, следует из опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с компанией SurveyMonkey.
- Большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном и считают, что их страна движется не в том направлении.
- Кроме того, 40% опрошенных признали, что их финансовое положение стало хуже, чем год назад. Еще 41% отметили, что их финансовая ситуация не изменилась, а 19% полагают, что у них она улучшилась. Большинство (48%) при этом ожидают, что в их поколении жизнь будет хуже, чем в предыдущих.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении, следует из опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с компанией SurveyMonkey.
Так, большинство опрошенных не одобряют иммиграционную политику Трампа и меры по обеспечению безопасности границ (56%), политику в отношении инфляции и стоимости жизни (68%), а также действия США в конфликте с Ираном (67%). Согласно другому опросу, 61% считает, что Вашингтону не стоит предпринимать больше никаких военных действий в отношении Тегерана. По данным опроса, 65% американцев также признали, что в последнее время цены на газ стали для них проблемой.
Кроме того, 40% опрошенных признали, что их финансовое положение стало хуже, чем год назад. Еще 41% отметили, что их финансовая ситуация не изменилась, а 19% полагают, что у них она улучшилась. Большинство (48%) при этом ожидают, что в их поколении жизнь будет хуже, чем в предыдущих.
Примечательно, что на вопрос о том, кому опрошенные больше сопереживают, израильтянам или палестинцам, их ответы разделились ровно пополам, на 50%.
Опрос был проведен онлайн в период с 30 марта по 13 апреля среди 32,4 тысячи взрослых респондентов. Погрешность составляет около 1,8 процентных пункта.
В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% - это самый низкий результат за второй срок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.