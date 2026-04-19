Трамп может продлить прекращение огня с Ираном, заявил постпред при ООН

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, истекающее 22 апреля, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
"Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе (обсуждений - ред.)", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности продления режима прекращения огня.