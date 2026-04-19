Рейтинг@Mail.ru
Трамп может продлить прекращение огня с Ираном, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 19.04.2026 (обновлено: 18:16 19.04.2026)
Трамп может продлить прекращение огня с Ираном, заявил постпред при ООН

Уолтц: Трамп может продлить прекращение огня с Ираном, истекающее 22 апреля

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня с Ираном.
  • Он добавил, что окончательное решение остается за Трампом.
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, истекающее 22 апреля, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
"Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе (обсуждений - ред.)", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности продления режима прекращения огня.
Уолтц добавил, что в конечном счете, это решение остается за Трампом.
В миреИранООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала