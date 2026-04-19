МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если он не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.