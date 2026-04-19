Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузе и нарушил перемирие

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в субботу открыл огонь в Ормузском проливе, и назвал это нарушением соглашения о прекращении огня.
"Иран решил вчера пострелять пулями в Ормузском проливе - это тотальное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие из них были выпущены в направлении французского судна и грузового судна из Великобритании", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждало, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.