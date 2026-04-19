Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 19.04.2026 (обновлено: 16:31 19.04.2026)
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузе и нарушил перемирие

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил соглашение о прекращении огня.
  • Он утверждает, что под обстрел попали французское и британское судна.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в субботу открыл огонь в Ормузском проливе, и назвал это нарушением соглашения о прекращении огня.
"Иран решил вчера пострелять пулями в Ормузском проливе - это тотальное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие из них были выпущены в направлении французского судна и грузового судна из Великобритании", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждало, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
КСИР заявил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия блокады
18 апреля, 21:29
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала