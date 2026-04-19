Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская делегация отправилась в Исламабад для контактов с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп.

Американскую делегацию на переговорах возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил глава Минэнерго США Крис Райт. По данным New York Post, к нему присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.