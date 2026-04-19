Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном
15:18 19.04.2026 (обновлено: 17:37 19.04.2026)
Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

  • Американская делегация отправилась в Пакистан на новый раунд переговоров с Ираном, сообщил Дональд Трамп.
  • Встреча может пройти завтра вечером, Вашингтон на ней представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
  • Президент США пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если сделки не будет.
  • Тегеран же поставил условие для переговоров: Вашингтон должен снять блокаду Ормузского пролива.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская делегация отправилась в Исламабад для контактов с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп.
«
"Мои представители направляются в Исламабад в Пакистане. Они будут там завтра вечером для переговоров", — написал он в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил в беседе с корреспондентом ABC Джонатаном Карлом, что надеется на сделку, при этом обвинив Тегеран в "нарушении перемирия". Он также пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если соглашения не будет.
Американскую делегацию на переговорах возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил глава Минэнерго США Крис Райт. По данным New York Post, к нему присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Как передает агентство Tasnim, Тегеран согласится провести встречу только после того, как Вашингтон снимет блокаду Ормузского пролива.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. В прошлые выходные в Исламабаде прошел первый раунд переговоров, завершившийся безрезультатно.
В пятницу Исламская Республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении контроля над проливом.
В субботу иранские власти сообщили, что изучают новые предложения, подготовленные американцами в контексте урегулирования конфликта. В Тегеране добавили, что будут рассматривать блокаду Ормузского пролива со стороны Вашингтона как нарушение режима прекращения огня и в таком случае будут препятствовать частичному открытию этого маршрута.
