СМИ узнали о неожиданной реакции Трампа на удар Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран сбил американский истребитель-бомбардировщик F-15E.
- Президент Дональд Трамп впал в ярость, когда узнал о случившемся, и требовал срочно провести поисковую операцию для спасения пилотов.
- Один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп впал в ярость, когда Иран сбил истребитель F-15E, пишет газета The Wall Street Journal.
"В почти пустом Западном крыле Белого дома президент узнал о том, что американский самолет был сбит в Иране, а двое летчиков пропали без вести. Трамп несколько часов кричал на своих помощников. "Европейцы не помогают", — повторял он снова и снова", — говорится в публикации.
"В почти пустом Западном крыле Белого дома президент узнал о том, что американский самолет был сбит в Иране, а двое летчиков пропали без вести. Трамп несколько часов кричал на своих помощников. "Европейцы не помогают", — повторял он снова и снова", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что президент боялся повторения кризиса 1979 года, когда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников, и потребовал срочно провести поисковую операцию для спасения обоих членов экипажа сбитого самолета.
Однако военным требовалось время, чтобы выработать план действий. Помощники Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении деталей, пишет газета.
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном 3 апреля. В тот же день началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.
Однако военным требовалось время, чтобы выработать план действий. Помощники Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении деталей, пишет газета.
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном 3 апреля. В тот же день началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.