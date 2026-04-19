Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп отказался от захвата острова Харк, опасаясь огромных потерь - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 19.04.2026 (обновлено: 08:38 19.04.2026)
WSJ: Трамп не поддержал захват иранского острова Харк, опасаясь огромных потерь

CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
CC0 / Public domain /
Остров Харк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп отказался от идеи захватить иранский остров Харк, пишет WSJ.
  • Президент США опасается, что американские военные станут "легкой добычей" для иранцев и понесут большие потери.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи атаковать иранский остров Харк, опасаясь больших потерь, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк. <...>. Хотя его уверяли, что миссия пройдет успешно и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными", — говорится в статье.
Глава Белого дома опасался, что американские военные при высадке на остров станут "легкой добычей" для иранцев, добавили источники.
Харк — морской хаб, расположенный в северной части Персидского залива. Там находится крупнейший нефтяной терминал. Ранее Трамп не исключал захвата острова, через который проходит основной экспорт топлива из Ирана.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После этого в Исламабаде прошел первый раунд переговоров, завершившийся безрезультатно. Сообщалось, что новая встреча может состояться в эти выходные, но Иран пока на нее не согласился.
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом.
В миреСШАВенесуэлаИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала