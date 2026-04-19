СМИ: Трамп отказался от захвата острова Харк, опасаясь огромных потерь

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи атаковать иранский остров Харк, опасаясь больших потерь, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк. <...>. Хотя его уверяли, что миссия пройдет успешно и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными", — говорится в статье.
Глава Белого дома опасался, что американские военные при высадке на остров станут "легкой добычей" для иранцев, добавили источники.
Харк — морской хаб, расположенный в северной части Персидского залива. Там находится крупнейший нефтяной терминал. Ранее Трамп не исключал захвата острова, через который проходит основной экспорт топлива из Ирана.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После этого в Исламабаде прошел первый раунд переговоров, завершившийся безрезультатно. Сообщалось, что новая встреча может состояться в эти выходные, но Иран пока на нее не согласился.
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом.