Тасоева признали лучшим дзюдоистом года по версии Европейского союза дзюдо
00:58 19.04.2026 (обновлено: 01:01 19.04.2026)
Тасоева признали лучшим дзюдоистом года по версии Европейского союза дзюдо

Инала Тасоева признали лучшим дзюдоистом года по версии Европейского союза дзюдо

© Фото : Пресс-служба Федерации дзюдо РоссииРоссийский дзюдоист Инал Тасоев с золотой медалью чемпионата мира 2025 года
  • Двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев признан лучшим дзюдоистом Европы в 2025 году по версии Европейского союза дзюдо.
  • Лучшим тренером года у мужчин признан россиянин Арсен Галстян.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев получил приз лучшему дзюдоисту Европы в 2025 году, сообщается на официальном сайте Европейского союза дзюдо (EJU).
Церемония вручения наград состоялась в Тбилиси, где с 16 по 19 апреля проходит чемпионат Европы.
Тасоев в 2025 году завоевал свое второе золото на чемпионатах мира и третье золото на чемпионатах Европы.
Лучшим тренером года у мужчин признан россиянин Арсен Галстян, который в 2025-м привел Тасоева и Тимура Арбузова к победам на чемпионате мира.
Инал Тасоев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Настоящий триумф": Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ по дзюдо
21 июня 2025, 11:58
 
