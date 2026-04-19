Тасоева признали лучшим дзюдоистом года по версии Европейского союза дзюдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев получил приз лучшему дзюдоисту Европы в 2025 году, сообщается на официальном сайте Европейского союза дзюдо (EJU).
Церемония вручения наград состоялась в Тбилиси, где с 16 по 19 апреля проходит чемпионат Европы.
Тасоев в 2025 году завоевал свое второе золото на чемпионатах мира и третье золото на чемпионатах Европы.
Лучшим тренером года у мужчин признан россиянин Арсен Галстян, который в 2025-м привел Тасоева и Тимура Арбузова к победам на чемпионате мира.
"Настоящий триумф": Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ по дзюдо
21 июня 2025, 11:58