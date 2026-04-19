Тасоева признали лучшим дзюдоистом года по версии Европейского союза дзюдо

Российский дзюдоист Инал Тасоев с золотой медалью чемпионата мира 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев признан лучшим дзюдоистом Европы в 2025 году по версии Европейского союза дзюдо.

Лучшим тренером года у мужчин признан россиянин Арсен Галстян.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев получил приз лучшему дзюдоисту Европы в 2025 году, сообщается на официальном сайте Европейского союза дзюдо (EJU).

Церемония вручения наград состоялась в Тбилиси, где с 16 по 19 апреля проходит чемпионат Европы.

Тасоев в 2025 году завоевал свое второе золото на чемпионатах мира и третье золото на чемпионатах Европы.