В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Таганроге из-за ночного удара ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж, заявила глава города Светлана Камбулова.

"Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более десяти автомобилей", — написала она в Telegram-канале .

Камбулова добавила, что при атаке на город пострадали три человека, им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.