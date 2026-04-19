В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 19.04.2026 (обновлено: 10:55 19.04.2026)
В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге из-за ночного удара ВСУ повреждены коммерческие предприятия и механический колледж.
  • Всего при атаке на город пострадали три человека, им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Таганроге из-за ночного удара ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж, заявила глава города Светлана Камбулова.
«

"Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более десяти автомобилей", — написала она в Telegram-канале.

Камбулова добавила, что при атаке на город пострадали три человека, им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.
Ранее в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что после ракетного удара возник пожар на местных складах. На месте работают сотрудники экстренных служб и оценивают ущерб.
Как сообщало Минобороны, ночью ПВО сбила 13 украинских дронов над российскими регионами, включая Ростовскую область.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана КамбуловаВооруженные силы УкраиныЮрий СлюсарьУкраина
 
 
