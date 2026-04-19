Специальная военная операция на Украине
 
22:34 19.04.2026 (обновлено: 22:37 19.04.2026)
В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО

MWM: российские ТОС играют ключевую роль в зоне СВО

Военнослужащий группы воздушного прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские тяжелые огнеметные системы продолжают играть ключевую роль на передовой в зоне СВО.
  • Важным этапом в развитии российских систем стала разработка ТОС-2 "Тосочка", которая обладает улучшенными характеристиками, включая большую гибкость, мобильность и меньший вес.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы продолжают играть ключевую роль на передовой в зоне СВО, пишет американский Military Watch Magazine.
"Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине", — говорится в материале.
Как пишет MWM, важным этапом в развитии этого оружия стала разработка ТОС-2 "Тосочка". Отмечается, что эта система обеспечивает значительно большую гибкость при нанесении ударов снарядами в термобарическом снаряжении, а также обладает скромными потребностями в техническом обслуживании и расходе топлива, значительно большей мобильностью и меньшим весом, что облегчает транспортировку.
Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 км.
