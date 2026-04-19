19:50 19.04.2026 (обновлено: 21:49 19.04.2026)
Застрявшее в Ормузе таиландское грузовое судно покинуло пролив

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одно из таиландских грузовых судов, застрявших в Ормузском проливе, покинуло его после переговоров главы МИД Таиланда с властями Омана и Ирана.
БАНГКОК, 19 апр – РИА Новости. Одно из таиландских грузовых судов, застрявших в Ормузском проливе, покинуло пролив после переговоров главы МИД Таиланда с властями Омана и Ирана, сообщает в воскресенье таиландское внешнеполитическое ведомство в специальном пресс-релизе.
"Министерство иностранных дел хотело бы сообщить СМИ, что руководство Siam Cement Group (SCG) проинформировало министерство о том, что одно из двух судов компании, для которых министерство ранее запросило помощь для безопасного прохода из Ирана, покинуло пролив", - говорится в документе.
Министерство напоминает, что во время визита в Оман заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткео 15-17 апреля глава МИД обратился к Оману с просьбой о дальнейшей координации действий с Ираном в отношении помощи таиландским судам, застрявшим в Ормузском проливе.
"Министерство иностранных дел будет следить за ситуацией и сообщать дальнейшую информацию по прибытии судна в Таиланд, а также о продолжающихся усилиях по оказанию помощи таиландским судам, все еще находящимся в Ормузском проливе", - также говорится в пресс-релизе.
Ранее Таиланд запрашивал также содействие Ирана в выпуске таиландских судов из Ормузского пролива.
