Опрос показал, сколько россиян избегает субботников на работе

Краткий пересказ от РИА ИИ Каждый второй мужчина и каждая третья женщина игнорируют субботники на работе, выяснили аналитики SuperJob.

Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах проходит с 18 апреля по 3 мая.

Женщины и более старшие работники участвуют в субботниках чаще, чем мужчины и более молодые сотрудники.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Субботник на работе проигнорирует каждый второй мужчина и каждая третья женщина, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

Основной Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах проходит с 18 апреля по 3 мая, напомнили аналитики.

Проводят субботники 24% компаний, из них 16% организуют уборку в рабочее время, а 8% - в выходные. У 71% работодателей такой традиции нет.

"В субботниках на работе участвует каждый второй работник компаний, практикующих коллективные уборки на свежем воздухе. 45% признались, что не откликаются на призывы", - узнали авторы исследования, опросив 1600 респондентов.

Женщины выходят на субботники гораздо чаще мужчин (62% против 43% соответственно). Чем старше работники, тем чаще они участвуют в подобных мероприятиях: среди респондентов до 35 лет таких 43%, а вот среди тех, кому 45 и старше, - уже 55%, также подсчитали аналитики.