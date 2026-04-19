Опрос показал, сколько россиян избегает субботников на работе

07:34 19.04.2026 (обновлено: 07:44 19.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый второй мужчина и каждая третья женщина игнорируют субботники на работе, выяснили аналитики SuperJob.
  • Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах проходит с 18 апреля по 3 мая.
  • Женщины и более старшие работники участвуют в субботниках чаще, чем мужчины и более молодые сотрудники.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Субботник на работе проигнорирует каждый второй мужчина и каждая третья женщина, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Основной Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах проходит с 18 апреля по 3 мая, напомнили аналитики.
Проводят субботники 24% компаний, из них 16% организуют уборку в рабочее время, а 8% - в выходные. У 71% работодателей такой традиции нет.
"В субботниках на работе участвует каждый второй работник компаний, практикующих коллективные уборки на свежем воздухе. 45% признались, что не откликаются на призывы", - узнали авторы исследования, опросив 1600 респондентов.
Женщины выходят на субботники гораздо чаще мужчин (62% против 43% соответственно). Чем старше работники, тем чаще они участвуют в подобных мероприятиях: среди респондентов до 35 лет таких 43%, а вот среди тех, кому 45 и старше, - уже 55%, также подсчитали аналитики.
Чаще на субботники выходят россияне со средним профессиональным образованием (54% против 51% среди обладателей высшего). Чем выше зарплата, тем ниже энтузиазм: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей участвуют 58%, а среди получающих от 150 тысяч - только 47%.
