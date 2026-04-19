США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Решение США продлить лицензию на продажу нефти из РФ принято после встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне, где об этом просили остальные участники, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: "Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивны", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на вопрос о продлении лицензии на продажи нефти из России.
Райт добавил, что США в определенный момент вернут действие своего запрета на поставки российской нефти.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.