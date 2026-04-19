США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Решение США продлить лицензию на продажу нефти из РФ принято после встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне, где об этом просили остальные участники, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.