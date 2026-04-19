Бойцы "Севера" уничтожили более 60 дронов "Баба-Яга" ВСУ с начала апреля

БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 60 ударных гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

По его словам, цели поражаются "ПВО-дронами", а также стрелковым оружием различного калибра — от автоматов до снайперских винтовок и пулемётов с тепловизионными прицелами. Ночные запуски дронов противника успешно выявляются радиолокационными станциями и пунктами воздушного наблюдения по инфракрасной сигнатуре.