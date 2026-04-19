Бойцы "Севера" уничтожили более 60 дронов "Баба-Яга" ВСУ с начала апреля - РИА Новости, 19.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:33 19.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили более 60 дронов "Баба-Яга" ВСУ с начала апреля

РИА Новости: Бойцы "Севера" уничтожили более 60 дронов "Баба-Яга" ВСУ

  • Подразделения группировки войск «Север» с начала апреля уничтожили более 60 ударных гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ.
  • Цели поражаются «ПВО-дронами», а также стрелковым оружием различного калибра.
  • Координация подразделений ведется круглосуточно и бесперебойно через штатные средства связи.
БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 60 ударных гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
По его словам, цели поражаются "ПВО-дронами", а также стрелковым оружием различного калибра — от автоматов до снайперских винтовок и пулемётов с тепловизионными прицелами. Ночные запуски дронов противника успешно выявляются радиолокационными станциями и пунктами воздушного наблюдения по инфракрасной сигнатуре.
"С начала месяца расчёты беспилотных систем, пункты воздушного наблюдения и стрелки подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 60 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-Яга". БПЛА ВСУ ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и над буферной зоной безопасности", - рассказал "Карта".
Офицер отметил, что координация подразделений ведется круглосуточно и бесперебойно через штатные средства связи. Объективный контроль за обстановкой и поражением целей осуществляется в прямом эфире с использованием систем и приложений, предоставленных Минобороны РФ.
